papa leone xiv riceve mattarella in vaticano

In un momento di grande rilevanza storica, Papa Leone XIV ha accolto oggi il Presidente della Repubblica Mattarella in Vaticano per il loro primo incontro ufficiale. Un'occasione che sottolinea l'importanza delle relazioni tra Chiesa e Stato, aprendo nuove prospettive di dialogo e collaborazione. La visita, con il servizio di Cristiana Caricato, segna un passaggio significativo nel cammino di cooperazione e rispetto reciproco tra le istituzioni italiane e la Santa Sede.

