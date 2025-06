Papa Leone XIV riceve in Vaticano il presidente Mattarella

Questa mattina in Vaticano, un incontro carico di significato tra Papa Leone XIV e il presidente Mattarella, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni tra Chiesa e Stato. Dopo il caloroso primo saluto avvenuto a maggio, l'udienza odierna rafforza i legami e apre a possibili dialoghi futuri. Un momento di grande rilevanza che testimonia l’importanza del dialogo tra le istituzioni italiane e la Santa Sede.

In Vaticano questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il presidente Mattarella. Il primo saluto di persona tra i due era avvenuto il 18 maggio scorso, il giorno dell’inizio del pontificato di Prevost. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV riceve in Vaticano il presidente Mattarella

