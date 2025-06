Papa Leone XIV incontra Mattarella | stretta di mano e sorrisi

Un momento di grande significato tra spiritualità e politica: Papa Leone XIV e il presidente Sergio Mattarella si sono stretti la mano in un incontro che ha illuminato il Vaticano con sorrisi e dialogo costruttivo. Accompagnato dalla famiglia e dalle autorità italiane, Mattarella ha rafforzato i legami tra Italia e Santa Sede, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco. Un frutto di questa visita potrebbe essere un nuovo passo avanti per entrambe le istituzioni.

Papa Leone XIV ha incontrato venerdì mattina il presidente italiano Sergio Mattarella in Vaticano. Mattarella e il Papa si sono incontrati per circa un’ora nella biblioteca del Palazzo Apostolico. Il presidente italiano era accompagnato dalla figlia Laura, dai figli, dai nipoti e dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Mattarella ha incontrato anche il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. VATICAN MEDIA – NO ARCHIVIO. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra Mattarella: stretta di mano e sorrisi

