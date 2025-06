Papa Leone XIV incontra il Presidente Mattarella in Vaticano

Oggi, nel cuore del Vaticano, si è svolto un importante incontro tra Papa Leone XIV e il Presidente Sergio Mattarella. Un momento di dialogo e riflessione, segnato dalla volontà di rafforzare i legami tra la Chiesa e le istituzioni italiane, con focus su temi cruciali come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione, sono state affrontate alcune tematiche...

Nella giornata di oggi si è tenuto il primo incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV. La Santa Sede lo ha descritto un incontro con “espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese”. Mattarella e Papa Leone XIV si incontrano per la prima volta in Vaticano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV incontra il Presidente Mattarella in Vaticano

