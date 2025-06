Paolo Vanoli e il ciclo della mediocrità del Torino

Paolo Vanoli e il ciclo della mediocrità del Torino. Quando al termine del grigio Torino-Roma, che ha chiuso il campionato, Urbano Cairo si è prestato al consueto rendez-vous con i giornalisti nel parcheggio dello stadio Olimpico Grande Torino, nessuno si aspettava quello che stava per succedere. Un attacco diretto del presidente nei confronti di Vanoli ha sorpreso molti, rivelando tensioni e insoddisfazioni profonde in un club che sembra vivere un ciclo di insipienza e mediocrità.

Quando al termine del grigio Torino-Roma che ha chiuso il campionato Urbano Cairo si è prestato al consueto rendez-vous con i giornalisti nel parcheggio dello stadio Olimpico Grande Torino, nessuno si aspettava quello che stava per succedere (sì, avete capito bene: il presidente del Torino incontra i cronisti nel parcheggio, quasi mai in sala stampa). In quell'occasione l’attacco diretto del presidente nei confronti di Paolo Vanoli ha sorpreso un po’ tutti: un monologo di circa sette minuti dai passaggi anche pesanti, quasi denigratori, nei confronti dell’allenatore che ha guidato il Torino durante la stagione appena conclusa (seguito dalle pagine altrettanto pesanti pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, di cui Cairo è editore, nei giorni successivi). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Paolo Vanoli e il ciclo della mediocrità del Torino

