Paolo Vallesi si racconta all’Isola dei Famosi | “Ero un bambino bullizzato la tastiera è stata il mio sfogo”

Paolo Vallesi si svela all’Isola dei Famosi, rivelando un passato segnato dal bullismo e dalla lotta per l’autostima. La musica è stata il suo rifugio e la chiave per superare le insicurezze dell’infanzia. Con coraggio, il cantante ha condiviso il suo percorso di rinascita, dimostrando come la passione possa trasformare le ferite in forza. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti più bui, c’è sempre una luce di speranza da seguire.

All'Isola dei Famosi, Paolo Vallesi si è aperto con gli altri naufraghi e ha raccontato la storia della sua infanzia. Il cantante da piccolo veniva bullizzato, ma è riuscito a vincere le sue insicurezze grazie alla musica: "La tastiera era un modo per sentirmi una persona normale, non uno sfigato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

