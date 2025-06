Paolo Cannavaro | Mertens vive Napoli come uno di noi Fuori dal campo è un napoletano a tutti gli effetti

Paolo Cannavaro, simbolo di Napoli nel cuore e nello spirito, ha condiviso emozioni profonde sulla presenza di Dries Mertens in città. Fuori dal campo, il belga vive Napoli come un vero napoletano, integrandosi con passione e autenticità. Alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, Cannavaro ha sottolineato come Mertens incarnasse lo spirito partenopeo, rafforzando il legame speciale tra il calciatore e la città che lo ha adottato come uno di noi.

Alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Dries Mertens era presente anche Paolo Cannavaro. L'ex capitano azzurro ha parlato del suo ex compagno e del suo modo di vivere la città. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Paolo Cannavaro: "Mertens vive Napoli come uno di noi. Fuori dal campo è un napoletano a tutti gli effetti"

