palinsesto rai arrivano i tagli i programmi che potrebbero sparire da settembre

La notizia ha l’amaro sapore dell’incredulità: alcuni dei programmi Rai più amati potrebbero presto scomparire dal palinsesto. Eppure, secondo le indiscrezioni riportate da Davide Maggio, la tv di Stato starebbe valutando pesanti tagli di budget (si parla di circa 25 milioni di euro ) che colpirebbero in particolare le trasmissioni di terza serata. In questo momento, si tratta no solo di indiscrezioni e nulla è stato confermato ufficialmente dalla Rai. I programmi in bilico potrebbero ancora trovare spazio nei palinsesti. Tutto dipenderà da quanto sarà deciso e comunicato in occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai, prevista per il 27 giugno 2025 a Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it