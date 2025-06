Palestina Vasco contro la strage di bambini a Gaza VIDEO

Vasco Rossi si schiera con coraggio contro le ingiustizie e la violenza, sventolando la bandiera della pace davanti a oltre sessantamila fan alla Visarno Arena. La sua voce forte e chiara si unisce al grido di solidarietà per i bambini di Gaza, denunciando la strage di innocenti. Un gesto che, tra musica e emozioni, ci ricorda quanto sia fondamentale lottare per un mondo più giusto e pacifico.

Vasco sventola la bandiera della pace contro tutte le guerre e soprattutto contro "la strage di innocenti a Gaza". Lo ha fatto ieri sera davanti a oltre sessantamila fan della Visarno Arena. Il concerto Il meteo ha graziato i partecipanti al concerto del primo giorno del doppio sold out in.

In questa notizia si parla di: Strage Vasco Gaza Palestina

