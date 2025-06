Palestina reportage nel West Bank Storia di un villaggio assediato

Nel cuore della West Bank, tra storie di resilienza e speranza, si svela la vita di un villaggio palestinese sotto assedio. In un reportage di Alessandra Buzzetti, scopriamo le sfide quotidiane di chi, a Hebron, affronta con coraggio l’occupazione. Un racconto che ci invita a riflettere sull’umanità nascosta dietro le mura e i muri della Cisgiordania. La testimonianza di un villaggio che non si arrende, perché il desiderio di libertà è più forte di ogni ostacolo.

A Hebron in Palestina, le storie di chi vive ogni giorno sotto assedio, la nostra corrispondente Servizio di Alessandra Buzzetti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Palestina, reportage nel West Bank. Storia di un villaggio assediato

In questa notizia si parla di: Palestina Reportage West Bank

