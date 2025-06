Palacios Inter l’argentino è a disposizione di Chivu | farà parte della spedizione per il Mondiale per Club

Tomas Palacios torna all’Inter, pronta a vestire nuovamente la maglia nerazzurra e a prendere parte alla spedizione per il Mondiale per Club sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo un’esperienza poco fortunata con il Monza, l’argentino si prepara a riscattarsi e a mettersi in gioco in questa importante competizione internazionale. La sua disponibilità rappresenta un’opportunità per il nuovo tecnico di consolidare la rosa e puntare al successo.

