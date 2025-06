Pagliantini | L’Istrice ha voglia di una Carriera da protagonista Scompiglio? Incastro complesso

Pagliantini, capitano dell’Istrice, affronta con determinazione la ripartenza dopo un Palio complicato. La sua sfida? trasformare le difficoltà in opportunità, mantenendo viva la tradizione e aprendo nuovi orizzonti. Con un mix di rispetto per il passato e innovazione, l’Istrice si prepara a riscrivere il proprio destino, perché in questa corsa la vittoria non è solo un obiettivo, ma una vera e propria esigenza. Anche...

Capitano Claudio Pagliantini dell'Istrice, com'è stato finora l'approccio con il Palio alla guida dello staff? "Una ripartenza da un Palio abbastanza complicato per la nostra Contrada. L'esito è stato negativo, non tanto nella preparazione quanto nel risultato. Abbiamo ripreso a lavorare seguendo le impronte di chi mi ha preceduto e cercando, al contempo, di aprire nuovi scenari. L'Istrice in questo momento ha bisogno di fare risultato. Anche perché gli ultimi Palii, dove siamo stati favoriti o presunti tali, non è andata come sperato per cui ci sarebbe la voglia di fare una Carriera da protagonisti".

