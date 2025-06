PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0 | Spalletti umiliato è tutto sbagliato

La sfida di Oslo tra Norvegia e Italia si trasforma in una notte da incubo per gli Azzurri, sconfitti 3-0 in una partita che ha lasciato tutti senza parole. Un avvio shock, dominato dai gol di Sorloth, Nusa e Haaland, ha evidenziato le grandi difficoltà della nostra nazionale alle prime qualificazioni per il Mondiale 2026. Ma cosa è successo realmente? Analizziamo voti, giudizi e insegnamenti di questa pesante sconfitta.

Voti e giudizi del match di Oslo tra la squadra di Spalletti e quella di Solbakken, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 Luciano Spalletti (LaPresse) – calciomercato.it L’Italia crolla a Oslo contro la Norvegia nella sua prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2026 per gli Azzurri. Una partita senza storia, con tre ceffoni violenti presi nel primo tempo ad opera di Sorloth, Nusa e Haaland. Per la squadra di Spalletti, di gran lunga il peggiore, il primo posto nel girone diventa una chimera e il playoff diventa il vero obiettivo nella speranza di qualche scivolone degli uomini di Solbakken. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0: Spalletti umiliato, è tutto sbagliato

