PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0 | Spalletti in confusione Nusa imprendibile

Una sconfitta amara e senza appello per l’Italia a Oslo, dove la Norvegia di Solbakken ha dominato con un implacabile 3-0. La partita, segnata da errori e confusione, ha messo in evidenza le difficoltà della Nazionale di Spalletti, soprattutto davanti a un Nusa imprendibile. Un avvio di qualificazioni complesso che richiede riflessioni e correzioni: e ora, ci chiediamo, quale sarà il futuro degli Azzurri?

Voti e giudizi del match di Oslo tra la squadra di Spalletti e quella di Solbakken, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 Luciano Spalletti (LaPresse) – calciomercato.it L’Italia crolla a Oslo contro la Norvegia nella sua prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2026 per gli Azzurri. Una partita senza storia, con tre ceffoni violenti presi nel primo tempo ad opera di Sorloth, Nusa e Haaland. Per la squadra di Spalletti, di gran lunga il peggiore, il primo posto nel girone diventa una chimera e il playoff diventa il vero obiettivo nella speranza di qualche scivolone degli uomini di Solbakken. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0: Spalletti in confusione, Nusa imprendibile

