Paganini | Tudor resterà al 90% ecco chi è il favorito per il ruolo di DS Sul futuro di Vlahovic e Kolo Muani… – ESCLUSIVA

Nel mondo del calcio, le scelte strategiche e i nomi caldi dominano l’attenzione dei tifosi. In un’intervista esclusiva a Juventusnews24, il noto giornalista Rai Paolo Paganini svela dettagli sulle prossime mosse della Juventus, dal ruolo di ds al futuro di Vlahovic e Kolo Muani, confermando Tudor al centro del progetto. Ecco chi potrebbe essere il favorito per plasmare il futuro della squadra e delle sue stelle.

di Giacomo Giurato Paganini in esclusiva a : le dichiarazioni del giornalista Rai sul calciomercato Juve, dal futuro di Tudor e Vlahovic ma non solo. In esclusiva a .com è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco le sue dichiarazioni sul calciomercato, dai nomi più caldi del momento alla sfida per la qualificazione Mondiale, Norvegia-Italia. Chi secondo lei ha più chance di rivestire il ruolo di direttore sportivo della Juventus tra Massara, profilo europeo dalla spiccata autorevolezza, Diego Lopez, spagnolo in forza al Lens nonché profilo emergente del calcio internazionale, e ultimo ma non per importanza Salihamidzic con un passato al Bayern Monaco e soprattutto in bianconero? «Io direi che ad oggi, secondo me, quello che ha più possibilità è Massara perché comunque conosce bene Comolli, è comunque un profilo, come dicevi anche tu, a livello europeo, conosce il calcio italiano ed è uno che – lo abbiamo visto anche al Milan – sta molto in disparte, lavora ma non lo senti mai praticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com