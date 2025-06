Pagani soffoca nella Tari Sessa | Servizi inadeguati pagano solo i cittadini

Aumentano le tariffe, ma il servizio offerto rimane deludente: è questa la causa di crescente frustrazione tra cittadini e imprenditori di Pagani. Con aumenti che toccano punte del 20%, le famiglie si trovano a pagare di più per un servizio che, secondo molti, non risponde alle aspettative. È tempo di chiedersi se questa strada sia sostenibile o se sia giunto il momento di cambiare rotta per garantire trasparenza e efficienza.

Un altro duro colpo per le famiglie e gli operatori economici di Pagani. In questi giorni, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) stanno arrivando nelle case e nei negozi con rincari che sfiorano, e spesso superano, il 20% rispetto allo scorso anno. Un aumento che colpisce tutti, senza distinzioni, e che pesa su un servizio che, secondo molti, non è mai stato così inefficiente. " Aumentano le tariffe, ma non migliora il servizio – afferma la consigliera comunale in quota opposizione, Anna Rosa Sessa. È inaccettabile che i paganesi paghino di più per avere meno.

