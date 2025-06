Pagani cerimonia dei carabinieri in ricordo del Tenente Marco Pittoni

Oggi a Pagani si è svolta una toccante cerimonia in memoria del Tenente Marco Pittoni, M.O.V.M., nel 17° anniversario della sua tragica scomparsa. Un momento di riflessione e gratitudine per il suo coraggio e dedizione, che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità e delle forze dell'ordine. La commemorazione ha rinsaldato i valori di servizio e sacrificio che Marco Pittoni rappresenta ancora oggi, ricordando a tutti noi l'importanza di onorare il suo esempio.

Nella mattinata di oggi, a Pagani, si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione del 17° anniversario della tragica morte del Tenente Marco Pittoni, M.O.V.M. “Alla Memoria” perché il 6 giugno 2008, durante un’indagine di polizia giudiziaria all’interno di un ufficio postale del luogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pagani, cerimonia dei carabinieri in ricordo del Tenente Marco Pittoni

In questa notizia si parla di: Pagani Cerimonia Tenente Marco

Pagani ricorda il tenente Marco Pittoni: "Non andrà mai dimenticato" - Alle cerimonia religiosa, organizzata come ogni anni a Pagani, è intervenuto ... uno statista del '900. Caro Marco noi ancora oggi ti crediamo profondamente”. Le iniziative Dopo la messa in suffragio ... salernotoday.it scrive

Una cerimonia per ricordare il Tenente Marco Pittoni a 15 anni dalla scomparsa - Nella mattinata di oggi, nella cittadina di Pagani, si è tenuta una solenne cerimonia di commemorazione per il 15° anniversario della tragica morte del Tenente M.O.V.M. "Alla Memoria" Marco Pittoni. Scrive infocilento.it

Pagani, cerimonia in ricordo del Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni - A Pagani si è tenuta la cerimonia in ricordo del Tenente dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor militare "Alla Memoria", Marco Pittoni Nella mattinata di oggi, a Pagani, si è svolta una cerimonia di ... Si legge su zon.it

Pagani ricorda Marco Pittoni a 13 anni dalla sua morte 6 giugno 2021