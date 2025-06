Pagamenti contactless allarme rosso | disattiva subito questa opzione | Stanno svuotando migliaia di conti

Attenzione: i pagamenti contactless, sebbene comodi, nascondono un rischio silenzioso che sta svuotando migliaia di conti. Sono finiti i tempi di lasciarli attivi senza precauzioni. Disattivare subito questa opzione è fondamentale per proteggere le tue finanze e evitare sorprese spiacevoli. La prudenza prima di tutto: ecco come difendersi dai pericoli nascosti del pagamento senza contatto.

I pagamenti contactless sono comodi ma rischiosi, non usarlo nei luoghi troppo affollati: un pericolo silenzioso. Negli ultimi anni, i pagamenti contactless hanno rivoluzionato il modo di fare acquisti. La possibilità di saldare una spesa semplicemente avvicinando la carta o lo smartphone al terminale POS ha conquistato milioni di persone. Questo metodo, pratico e veloce, è oggi ampiamente diffuso in negozi, bar, mezzi pubblici e perfino nei mercatini. Tuttavia, dietro questa apparente comodità si nasconde un rischio sempre più concreto: le truffe contactless. Il vantaggio principale del contactless è l'assenza della necessità di inserire il PIN per importi inferiori a 50 euro.

