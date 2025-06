pace il concerto del liceo umberto i si apre con il silenzio contro la violenza

Un'occasione per unire musica e impegno sociale, dove le note si intrecceranno con il ricordo e la speranza. La quinta edizione di MusicArt al Liceo Umberto I di Napoli promette di essere un momento indimenticabile per celebrare il potere dell’arte nel promuovere pace e solidarietà. Preparatevi a vivere un pomeriggio di emozioni, musica e riflessione che lascerà un segno nel cuore di tutti.

Un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime delle violenze, delle guerre, della discriminazione di genere e delle ingiustizie subite dai minori. Cos√¨ prender√† il via la quinta edizione di¬†MusicArt, il tradizionale¬†concerto di fine anno del Liceo Classico Umberto I di Napoli, in programma¬†gioved√¨ 5 giugno a partire dalle ore 17, sulle scale che . 🔗 Leggi su 2anews.it