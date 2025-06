Pacchetti benessere a base di ecstasy cocaina e sesso | arrestata a Roma

Una scoperta sconvolgente scuote Roma: una donna di 28 anni colombiana è stata arrestata per aver commercializzato pacchetti di benessere che combinavano ecstasy, cocaina e sesso, offrendo trattamenti personalizzati tramite un sito di incontri a pagamento. Un'indagine che mette in luce un inquietante intreccio tra droga e promesse di relax, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e il decoro pubblico. La vicenda ci invita a riflettere sui rischi nascosti dietro queste pratiche.

(Adnkronos) – Offriva trattamenti personalizzati con percorsi di benessere a base di ecstasy, cocaina e prestazioni sessuali. La donna, una 28enne colombiana che pubblicizzava i 'pacchetti' su un sito di incontri a pagamento, è stata arrestata dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, gestiva . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Benessere Base Ecstasy Pacchetti

Pacchetti benessere a base di ecstasy, cocaina e sesso: arrestata a Roma - (Adnkronos) - Offriva trattamenti personalizzati con percorsi di benessere a base di ecstasy, cocaina e prestazioni sessuali. La donna, una 28enne colombiana che pubblicizzava i 'pacchetti' su un sito ... Come scrive msn.com

Pacchetti benessere per la primavera - Il pacchetto “Thalasso puro” propone dal 24 ... più particolare e consiste in un impacco per il corpo rassodante a base di alghe diatomee marine, ideale per i punti critici quali addome ... Si legge su turismo.it

I break primaverili del 2024 sono all'insegna del benessere - Tempo di fughe al mare, la primavera è il momento ideale per conciliare il potere rigenerante di un weekend a base di spiaggia e tuffi in acqua con quello ricostituente di un percorso benessere ... harpersbazaar.com scrive