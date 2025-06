Ostra Calcio | Tre Promozioni in Tre Anni Un' Impresa Storica

L’Ostra Calcio di Alessio Olivi sta scrivendo pagine di storia sportiva con una straordinaria impresa: tre promozioni in tre anni, culminate recentemente in Promozione, dove aveva già brillato nel 2007/08. Un risultato che testimonia la forza di un gruppo affiatato, una vera famiglia che ha saputo resistere e crescere insieme. Presidente, come si sente? «Siamo entusiasti e pronti a continuare questo magico cammino».

Tre promozioni in tre anni. L’ultima, nomen omen, in Promozione, dove era già stata nella stagione 200708. L’Ostra Calcio del presidente Alessio Olivi non si ferma più. "La nostra forza è il gruppo. Siamo una famiglia cresciuta insieme nel tempo, una famiglia che ha saputo resistere e che ha firmato una vera e propria impresa: una cavalcata che rimarrà nella storia" Presidente, come sta? "Abbastanza bene" Io toglierei abbastanza. "Sì dai (ride, ndr), diciamo bene. Quando c’è stato da soffrire, ho sofferto; quando c’è da gioire, si gioisce in tutti in modi. Ci tengo subito a ringraziare tutto il gruppo dirigenziale e chi, in qualche maniera, si è messo a disposizione in questi lunghi mesi" Ultimamente l’Ostra Calcio sta gioendo parecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ostra Calcio: Tre Promozioni in Tre Anni, Un'Impresa Storica

In questa notizia si parla di: Ostra Calcio Promozioni Anni

Ostra Calcio e San Costanzo si sfidano per la promozione in campo neutro - Oggi, il campo neutro diventa il palcoscenico di una sfida cruciale per Ostra Calcio e San Costanzo: chi trionferà avrà la certezza di volare in Promozione! In un contesto sportivo dove ogni punto conta, i dilettanti mostrano il loro valore, determinazione e passione.

Ostra Calcio: Tre Promozioni in Tre Anni, Un'Impresa Storica - L'Ostra Calcio celebra la terza promozione consecutiva grazie a un gruppo unito e determinato. Il presidente Olivi: "Siamo una famiglia". Secondo sport.quotidiano.net

Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi - OSTRA CALCIO 1968: Quagliani, Conti (115’ Marconi), Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Olivi (100’ Omenetti), Bonvini (80’ Becci), Zupo, Landi, Calcina (120’ Pirani). All. De Filippi ... Si legge su msn.com

Tre su tre ai supplementari e “il miglior mister delle Marche”: i segreti di una Promozione storica - Nel 2015 la fusione e la nascita dell'Ostra Calcio con tre salti di categoria negli ultimi quattro anni. Parla pres Olivi, poi il tecnico De Filippidi Aldo Nicolini Tra due anni sarebbero stati 30 ann ... Si legge su youtvrs.it