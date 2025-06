Osteoporosi | esperti in tour per insegnare a prevenirla

Il 7 giugno a Genova prende il via il tour "Non Romperle!", promosso da Fedios e supportato da Italfarmaco, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sui rischi e le strategie di prevenzione dell’osteoporosi. Un’occasione unica per imparare come prendersi cura della propria salute scheletrica prima che sia troppo tardi. Non perdere tempo: la prevenzione inizia ora, perché il benessere delle nostre ossa merita attenzione e azione immediata.

I l 7 giugno a Genova partirà il tour Non Romperle! sponsorizzato da Fedios Federazione italiana Osteoporosi e malattie dello scheletro e con il sostegno di Italfarmaco, Per fare corretta informazione sui rischi dell’osteoporosi. E su come prevenirla pensandoci in tempo. Osteoporosi, a Milano il primo centro italiano per cure personalizzate e ricerca avanzata X Non perdere tempo. Il 30 per cento delle persone anziane che si rompono il femore perde autonomia in modo stabile. Tanto che il 70 per cento di queste viene poi inserito in una Rsa. E l’80 per cento di chi ha una osteoporosi è donna! Ma il messaggio lanciato dagli esperti è chiaro: per non romperle, le ossa, occorre cominciare a pensarci a 30 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Osteoporosi: esperti in tour per insegnare a prevenirla

