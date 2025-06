Ospedale San Marco il 9 giugno concerto degli alunni del liceo Angelo Musco di Librino

Il futuro della musica si fa sentire all’Ospedale San Marco: lunedì 9 giugno, alle 10, nella hall della Main Street, gli studenti del Liceo Musicale “Angelo Musco” di Librino prenderanno il palco per un concerto speciale. Un'occasione unica per ascoltare talento e passione, mentre si crea un ponte tra comunità e arte. Non mancate a questa emozionante manifestazione che dimostra come la musica possa unire e ispirare.

Lunedì 9 giugno, alle ore 10, nella hall della Main Street dell’edificio B dell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi, si terrà un concerto dell’istituto “Angelo Musco” di Librino. Protagonisti saranno gli studenti del Liceo Musicale accompagnati dai loro insegnanti e dal dirigente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ospedale San Marco, il 9 giugno concerto degli alunni del liceo "Angelo Musco" di Librino

