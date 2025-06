Osimo ha i suoi assessori | Andreoni vicesindaca Pellegrini al Bilancio e Angeletti alle Società partecipate

trasmissione in diretta sui canali ufficiali del Comune. Con questa mossa trasparente e partecipativa, Osimo si appresta a vivere un nuovo capitolo di governance, con assessori pronti a mettere in campo progetti innovativi e soluzioni concrete per il benessere dei cittadini. Scopriamo insieme le deleghe assegnate e le sfide che attendono la nostra comunità.

OSIMO – Ieri pomeriggio, giovedì 5 giugno, la neo sindaca di Osimo Michela Glorio ha svelato quali deleghe sono state assegnate ai membri della giunta, i cui nomi erano già stati annunciati il 4. Il tutto è avvenuto nella Sala Vivarini, ma chiunque ha potuto assistere all’evento grazie a una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Osimo ha i suoi assessori: Andreoni vicesindaca, Pellegrini al Bilancio e Angeletti alle Società partecipate

