Osimhen se ne va in Arabia per più di 30 milioni ma l’Al Hilal deve darne prima 75 al Napoli

Il trasferimento di Victor Osimhen in Arabia sembra ormai imminente, con l’attaccante pronto a lasciare il Napoli per oltre 30 milioni di euro. Tuttavia, l’Al Hilal deve ancora versare i 75 milioni pattuiti al club partenopeo, un passaggio chiave per ufficializzare la cessione. Secondo le fonti di Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, l’accordo personale è stato raggiunto, e lo stipendio supera i 30 milioni a stagione. La trattativa si avvicina alla sua conclusione, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del bomber nigeriano.

Osimhen alla fine ha accettato l'offerta araba. Lo affermano sia Gianluca Di Marzio che Alfredo Pedullà. Pedullà su X scrive anche qualcosa relativamente allo stipendio: l'inguaggio supera i 30 milioni di base fissa a stagione. #Calciomercato Victor #Osimhen ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal. Manca solo l'accordo tra i club, con gli arabi arrivati a 70 milioni. Ma il #Napoli ne chiede ancora 75 @SkySport Di Marzio aggiunge che manca ancora l'accordo tra l'Al Hilal (il club di Simone Inzaghi) e il Napoli.

