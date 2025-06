Osimhen rifiuta anche il rilancio dell’Al Hilal | a lui 30 milioni non bastano Di Marzio

Victor Osimhen continua a far parlare di sé: dopo aver respinto un’offerta di 26 milioni, ora rifiuta anche i 30 milioni netti proposti dall’Al Hilal. La sua decisione dimostra che il suo valore e la sua volontà di rimanere sono ben più elevati. La trattativa si fa complessa, ma cosa succederà ora? La situazione resta in bilico, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Victor Osimhen e l’Al Hilal sembra una trattativa destinata a non chiudersi, almeno nell’immediato. L’attaccante nigeriano ha rifiutato una nuova proposta da parte del club saudita: ha detto no a 30 milioni di euro netti l’anno. Dopo che nelle scorse ore ne aveva rifiutati 26. Ne vuole ancora di più. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Osimhen dice no a 30 milioni dell’Al Hilal. “L’attaccante nigeriano ha rifiutato il nuovo rilancio del club allenato da Simone Inzaghi. Ancora incerto il futuro di Victor Osimhen: il calciatore che, almeno temporaneamente, tornerà al Napoli è fortemente voluto in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen rifiuta anche il rilancio dell’Al Hilal: a lui 30 milioni non bastano (Di Marzio)

