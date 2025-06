Osimhen Juventus l’offerta da capogiro non basta | arriva un altro no del bomber all’Al-Hilal Cosa succede

Il mercato di Osimhen continua a tenere col fiato sospeso i tifosi: l’offerta da capogiro dell’Al-Hilal non basta, e il bomber del Napoli respinge ancora. La Juventus resta a guardare, mentre la pista saudita si fa più complicata. Ma cosa succede davvero? E quali saranno le prossime mosse del calciatore e delle sue pretendenti? Scopriamolo insieme in questo esauriente aggiornamento.

Osimhen Juventus, l’offerta non basta: no all’Al-Hilal da parte dell’attaccante di proprietà del Napoli. Cosa succede. Osimhen continua a fare muro all’ Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la nuova squadra di Simone Inzaghi punta tutto su di lui per l’attacco. Il bomber, dal canto suo, dopo aver rifiutato la prima offerta pari a 26 milioni l’anno, non ha accettato il nuovo rilancio fino a 30 milioni. In questo contesto spinge anche il Galatasaray per la sua permanenza in Turchia. Osserva anche il calciomercato Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, l’offerta da capogiro non basta: arriva un altro no del bomber all’Al-Hilal. Cosa succede

In questa notizia si parla di: Hilal Osimhen Juventus Offerta

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Svolta Osimhen, il suo futuro è sempre più in direzione Al Hilal con un'offerta da 10 milioni netti a stagione. Juve e Chelsea superate? #juve #juventusnews24 #Osimhen #victorosimhen #osimhenjuve #SaudiProLeague #AlHilal #calciomercatojuve Partecipa alla discussione

Continua il tira e molla in casa Napoli circa il futuro di Victor Osimhen Secondo il duo Matteo Moretto-Fabrizio Romano infatti, gli azzurri avrebbero rifiutato una prima offerta verbale da parte dell'Al-Hilal #SSCNapoli #VictorOsimhen #AlHilal #Juventus Partecipa alla discussione

Sky Sport - Osimhen si allontana dall'Arabia: non ha accettato gli ultimi rilanci dell'Al Hilal - Victor Osimhen ha rifiutato l'Arabia. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport infatti il giocatore di proprietà del Napoli, accostato con insistenza alla Juventus, non ha accettato ... Come scrive tuttojuve.com

SKY - Al-Hilal, offerti 30 milioni a stagione ad Osimhen, no dell'attaccante: la situazione - Ancora incerto il futuro di Victor Osimhen: il calciatore che, almeno temporaneamente, tornerà al Napoli è fortemente voluto in Arabia Saudita. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi punta tutto su di lui per l ... Lo riporta napolimagazine.com

IL MATTINO - L'Al-Hilal alza l'offerta, proposti 70 milioni: la risposta del Napoli - Il futuro di Victor Osimhen tiene inevitabilmente banco in casa Napoli. Se è vero che il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato recentemente della sua volontà di investire cifre importanti per ri ... Scrive msn.com

Osimhen Juventus, svolta inattesa maxi offerta, cifre e dettagli