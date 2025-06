Osimhen Juventus | l’attaccante ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal Arabia Saudita nel destino dell’obiettivo bianconero Cosa manca per chiudere l’operazione

Il futuro di Victor Osimhen si tinge di arabico: l’attaccante ha detto sì all’offerta dell’Al-Hilal, lasciando ipotizzare una svolta nel suo percorso professionale. Manca ora solo il via libera definitivo, tra eventuali negoziati finali e le pratiche burocratiche, per chiudere questa operazione che cambierà le carte in tavola del calciomercato. La Juventus dovrà ora riconsiderare le proprie strategie in attacco.

Osimhen Juventus: il nigeriano ha detto sì all'offerta dell'Al-Hilal, sfuma la pista bianconera per l'attaccante. Cosa manca per chiudere l'operazione. Come riferito da Sky, Victor Osimhen ha detto sì all'offerta dell' Al-Hilal, accettando le condizioni proposte dal club saudita per un contratto ricchissimo che lo porterebbe a lasciare l'Europa. L'attaccante nigeriano, accostato anche al calciomercato Juventus, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, ma per il momento resta da definire l'accordo economico tra le due società. L'Al-Hilal ha presentato una proposta da 70 milioni di euro al Napoli, cifra ritenuta ancora insufficiente dalla dirigenza partenopea, che continua a chiedere almeno 75 milioni per lasciar partire il suo bomber.

Svolta Osimhen, il suo futuro è sempre più in direzione Al Hilal con un'offerta da 10 milioni netti a stagione. Juve e Chelsea superate?

Continua il tira e molla in casa Napoli circa il futuro di Victor Osimhen Secondo il duo Matteo Moretto-Fabrizio Romano infatti, gli azzurri avrebbero rifiutato una prima offerta verbale da parte dell'Al-Hilal

Napoli, Osimhen ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal: manca l'accordo tra club - Victor Osimhen ha accettato l'offerta avanzata dall'Al-Hilal, club allenato dal Simone Inzaghi. Lato giocatore l'intesa è stata raggiunta, ma tra club ancora no e la differenza tra domanda e offerta ...

