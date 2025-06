Osimhen Juve retroscena | offerta d’ingaggio shock da parte dell’Al-Hilal! Cifre da capogiro ecco quanto hanno proposto per strapparlo alla concorrenza

Il futuro di Victor Osimhen si infiamma tra retroscena e trattative da capogiro. Secondo Alfredo Pedullà, l'Al-Hilal ha messo sul tavolo un'offerta di oltre 30 milioni di euro netti a stagione, una proposta che scuote il mercato e mette in discussione le ambizioni della Juventus. Quanto ancora si dovrà aspettare per scoprire se l’attaccante nigeriano cambierà sponda? Solo il tempo rivelerà se questa sorprendente proposta cambierà le gerarchie del calcio internazionale.

Osimhen Juve: offerta d’ingaggio da capogiro da parte dell’Al-Hilal! Quanto hanno proposto per strapparlo alla concorrenza dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta di ingaggio proposta dall’Al-Hilal per Victor Osimhen è impressionante e testimonia quanto il club saudita sia determinato a portarlo in Arabia. La cifra messa sul piatto supera i 30 milioni di euro netti a stagione come base fissa, senza considerare eventuali bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. Osimhen, dal canto suo, ha detto sì alla proposta del club di Simone Inzaghi, resta da trovare ora l’accordo con il Napoli, che chiede 75 milioni di euro per l’obiettivo del calciomercato Juve mentre gli arabi ne offrono 70. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, retroscena: offerta d’ingaggio shock da parte dell’Al-Hilal! Cifre da capogiro, ecco quanto hanno proposto per strapparlo alla concorrenza

In questa notizia si parla di: Offerta Ingaggio Hilal Osimhen

Roma forte su Fabregas, il Como pareggia l’offerta sull’ingaggio: palla a Cesc - La Roma, dopo una stagione altalenante che ha visto momenti di crisi, chiude il campionato conquistando la qualificazione in Europa League.

#Osimhen, il #Napoli non fa sconti: cosa succede? Come riporta @FabrizioRomano, il Napoli vuole il pagamento per intero della clausola di €75m Ma il vero problema è tra Osimhen e l'Al-Hilal sull'ingaggio, con il Galatasaray che sta facendo di tutto Partecipa alla discussione

Osimhen ha rifiutato i 26 milioni di ingaggio offerti dall’Arabia, ne vuole di più (Di Marzio) I sauditi dell'Al Hilal offrono meno dei 75 della clausola. Il Corsport: puntano a uno sconto per chiudere subito, così Adl ha la cassa per il mercato. https://ilnapolista.it/202 Partecipa alla discussione

MERCATO - Schira: "Al-Hilal, Inzaghi chiama Osimhen per convincerlo ad accettare" - Nicolò Schira, esperto di mercato, scrive su X: "Simone Inzaghi ha chiamato oggi Victor Osimhen per convincerlo ad andare all'Al-Hilal, che ha aumentato la sua offerta di oltre 30 milioni di euro all' ... Secondo napolimagazine.com

Osimhen ha l'accordo sui termini personali con l'Al-Hilal: distanza minima tra gli arabi e il Napoli - Simone Inzaghi sta per accogliere il primo rinforzo per l`Al-Hilal, che comincerà a guidare in panchina al Mondiale per Club in partenza tra pochi giorni: dopo un. Segnala msn.com

SKY - Al-Hilal, Osimhen ha accettato l'offerta, manca solo l'accordo col Napoli, i dettagli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, scrive su X: "Victor Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal. Manca solo l’accordo tra i club, con gli arabi arrivati a 70 milioni. Ma il Napoli ne chi ... Come scrive napolimagazine.com