Osimhen Juve primo no del Napoli all’Al-Hilal di Inzaghi | corsa a due per il bomber nigeriano? Quel club non molla l’attaccante Le ultime novità

Il futuro di Victor Osimhen continua a scuotere il calcio internazionale: il Napoli resiste alle avance dell’Al-Hilal, che non si dà per vinto nella corsa al bomber nigeriano. Con la clausola rescissoria di 75 milioni e un rilancio saudita atteso, il destino dell’attaccante si fa sempre più incerto, mentre la Juventus resta alla finestra, pronta a inserirsi in questa sfida di mercato senza esclusione di colpi. La battaglia per il centravanti è ancora aperta.

Osimhen Juve, corsa a due per il bomber? Le ultime novità sul futuro del centravanti di proprietà del club azzurro. Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha già detto no alle prime offerte dell’ Al-Hilal di Simone Inzaghi di circa 65 milioni per Osimhen. Il club di De Laurentiis rimane fermo sulla richiesta di 75 milioni di euro della clausola rescissoria e si aspetta un nuovo rilancio dei sauditi intorno ai 70 milioni. Mancherebbe anche l’accordo totale tra l’Al-Hilal ed il calciatore nonostante l’offerta monstre da 26 milioni di euro netti a stagione più bonus. Anche il Galatasaray, inoltre, sarebbe ancora in corsa e disposto a fare di tutto per convincere il centravanti a rimanere in Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, primo no del Napoli all’Al-Hilal di Inzaghi: corsa a due per il bomber nigeriano? Quel club non molla l’attaccante. Le ultime novità

In questa notizia si parla di: Club Osimhen Juve Napoli

