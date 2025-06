Osimhen Juve | l’ultima mossa di questo club rischia di cambiare tutto! È stata formulata un’offerta novità importanti sul suo futuro

Una mossa a sorpresa potrebbe rivoluzionare il futuro di Victor Osimhen: il Galatasaray non si arrende e ha presentato un’offerta che scuote le strategie di mercato della Juventus. Le novità sul calciomercato si fanno sempre più intense, e l’interesse per il talentuoso attaccante napoletano potrebbe aprire scenari inaspettati. La sfida è aperta, e il destino di Osimhen potrebbe cambiare tutto: cosa riserverà il futuro?

Osimhen Juve: mossa a sorpresa di questo club che può cambiare tutto! È stata formulata un'offerta, novità importanti sul futuro del nigeriano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray non ha perso le speranze per quanto riguarda Victor Osimhen, che già in questa stagione ha giocato in Turchia in prestito dal Napoli. L'attaccante è seguito anche dal calciomercato Juve ma è al centro di un nuovo tavolo di trattative: da una parte spinge l'Al-Hilal, con il nigeriano che non ha ancora accettato la proposta, dall'altra c'è proprio il Galatasaray, che ha inviato una offerta di contratto al giocatore.

