Osimhen Juve l’Al Hilal rilancia per il centravanti nigeriano | c’è una nuova offerta sul tavolo del Napoli! Cifre e dettagli

Il mercato si infiamma con un nuovo capitolo: l’Al Hilal rilancia con una proposta allettante per Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, accendendo nuovamente i riflettori sul suo futuro. Dopo le voci di un interesse Juventus, ora la squadra araba si fa avanti con cifre e dettagli che potrebbero rivoluzionare le strategie di mercato. La sfida tra club è più aperta che mai: quale sarà la prossima mossa?

della proposta araba. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, attaccante a lungo inseguito dal calciomercato Juve che ora sembra però aver allentato un po’ la pressione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X l’ Al Hilal è pronto a rilanciare per il nigeriano: sul tavolo del Napoli c’è una nuova proposta da 70 milioni di euro pagabili in due tranche. Il club arabo, contestualmente, ha anche migliorato la propria offerta al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, l’Al Hilal rilancia per il centravanti nigeriano: c’è una nuova offerta sul tavolo del Napoli! Cifre e dettagli

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l'offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

#Juve, rilancio shock per #Osimhen: sul piatto 85 milioni, ma l'Al-Hilal...

Osimhen-Al-Hilal, manca ancora l'accordo: la posizione della Juventus - Victor Osimhen lascerà con ogni probabilità il Galatasaray nella prossima stagione. Sulle sue tracce ci sono diverse società.

Mercato Juve: l'Al-Hilal continua a spingere per due obiettivi bianconeri. Previsti nuovi contatti in giornata, cosa sta accadendo - Mercato Juve: l'Al-Hilal spinge per due obiettivi bianconeri. In programma nuovi contatti in giornata, cosa può succedere Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'Al Hilal continua a insistere per Victo ...

L'Al Hilal non molla Osimhen: previsti nuovi contatti in giornata - Gianluca Di Marzio ha dato alcuni sull'interesse dell'Al Hilal per Victor Osimhen: "Il club arabo non molla le piste che portano a Victor Osimhen e Theo Hernandez. Nella giornata ...

