osimhen ha rifiutato i 26 milioni di ingaggio offerti dall arabia ne vuole di più di marzio

Victor Osimhen dimostra di voler puntare in alto: nonostante l'offerta di 26 milioni di euro netti dall'Arabia, il calciatore del Napoli rifiuta e si aspetta di più. Secondo Gianluca Di Marzio, il suo desiderio di una proposta superiore riflette la sua ambizione e il valore che si riconosce nel mercato internazionale. La vicenda, ancora aperta, potrebbe segnare una svolta interessante per il futuro dell'attaccante e del club partenopeo. Ecco cosa potrebbe succedere...

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Soprattutto sulla vicenda Osimhen che al momento è arenata non solo perché i sauditi dell’Al-Hilal, la nuova squadra di Inzaghi, non hanno offerto i 75 milioni della clausola ma perché Osimhen non ha accettato l’ingaggio proposto: per lui 26 milioni di euro netti sono pochi. Ecco cosa scrive Di Marzio a proposito del Napoli: Sam Beukema del Bologna rimane l’obiettivo numero uno per la difesa e il club continua il pressing. Il club è in pole, mentre rimane anche l’opzione Federico Gatti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it