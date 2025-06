Osimhen ha rifiutato anche i 30 milioni netti offerti dall’Al Hilal ne vuole di più Di Marzio

Victor Osimhen continua a far parlare di sé nel mondo del calcio. Dopo aver rifiutato una proposta da 26 milioni, ora ha detto no anche ai 30 milioni netti annuali offerti dall’Al Hilal. La sua volontà di ottenere di più alimenta le speculazioni su un possibile splendido futuro, ma anche sulla complessità della trattativa. L’attaccante nigeriano sembra determinato a non accontentarsi facilmente, lasciando aperte molte domande sulle prossime mosse e sui suoi desideri.

Victor Osimhen e l’Al Hilal sembra una trattativa destinata a non chiudersi, almeno nell’immediato. L’attaccante nigeriano ha rifiutato una nuova proposta da parte del club saudita: ha detto no a 30 milioni di euro netti l’anno. Dopo che nelle scorse ore ne aveva rifiutati 26. Ne vuole ancora di più. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Osimhen dice no a 30 milioni dell’Al Hilal. “L’attaccante nigeriano ha rifiutato il nuovo rilancio del club allenato da Simone Inzaghi. Ancora incerto il futuro di Victor Osimhen: il calciatore che, almeno temporaneamente, tornerà al Napoli è fortemente voluto in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen ha rifiutato anche i 30 milioni netti offerti dall’Al Hilal, ne vuole di più (Di Marzio)

