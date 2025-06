Osimhen ha l'accordo sui termini personali con l'Al-Hilal | distanza minima tra gli arabi e il Napoli

L’affare Osimhen sembra ormai sulla buona strada: il talento del Napoli ha raggiunto un accordo personale con l’Al Hilal, segnando una distanza minima tra i due club. Mentre Simone Inzaghi si prepara ad accogliere il primo rinforzo per l’Al-Hilal, che assumerà il ruolo di guida tecnica durante il Mondiale per Club, tutto indica che il trasferimento si sta concretizzando rapidamente. La stagione si anima di colpi di scena, pronti a rivoluzionare il panorama calcistico internazionale.

Simone Inzaghi sta per accogliere il primo rinforzo per l`Al-Hilal, che comincerà a guidare in panchina al Mondiale per Club in partenza tra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Hilal Osimhen Accordo Termini

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Osimhen ha l'accordo sui termini personali con l'Al-Hilal: distanza minima tra gli arabi e il Napoli - Simone Inzaghi sta per accogliere il primo rinforzo per l`Al-Hilal, che comincerà a guidare in panchina al Mondiale per Club in partenza ... Riporta msn.com

SKY - Al-Hilal, Osimhen ha accettato l'offerta, manca solo l'accordo col Napoli, i dettagli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, scrive su X: "Victor Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal. Manca solo l’accordo tra i club, con gli arabi arrivati a 70 milioni. Ma il Napoli ne chi ... Secondo napolimagazine.com

Napoli, Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal: manca l’accordo tra club - Victor Osimhen ha accettato l’offerta avanzata dall’Al-Hilal, club allenato dal Simone Inzaghi. Lato giocatore l’intesa è stata raggiunta, ma tra club ancora no e la differenza tra domanda e offerta ... Secondo gianlucadimarzio.com