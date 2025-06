Orwell e the end | i titoli imperdibili di biografilm 2025

Preparati a scoprire i titoli imperdibili di Biografilm 2025, il festival che trasforma Bologna nella capitale mondiale del cinema biografico e documentaristico. Dal 6 al 16 giugno, grandi anteprime, ospiti di rilievo e un ricco cartellone ti aspettano in una cornice unica. Tra le novità , spiccano le anteprime di "Orwell" e "The End", due produzioni da non perdere. La scena cinematografica internazionale si riunisce per celebrare storie che lasciano il segno...

Il Biografilm Festival 2025 si svolge dal 6 al 16 giugno nella città di bologna, trasformandosi nella principale vetrina internazionale dedicata al cinema biografico e documentaristico. La manifestazione, diretta da Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, propone un ricco programma di anteprime mondiali, incontri con personalità di spicco e produzioni italiane ed europee. Tra le opere più attese figurano Orwell: 2 + 2 = 5, diretto da Raoul Peck, e The End, debutto nella narrativa cinematografica di Joshua Oppenheimer. L'evento si distingue anche per la presenza di illustri ospiti, tra cui il produttore statunitense Tom Quinn.

