Ortaggi e verdure a chilometri zero ma li compra da un grossista nel Lazio | denunciato

Scandalo nel mondo dell’agroalimentare: un’azienda del Trasimeno prometteva ortaggi a chilometri zero, ma le indagini hanno rivelato che li acquistava da un grossista nel Lazio, ingannando i consumatori e disturbando il mercato locale. La scoperta ha portato a una multa salata e a una denuncia penale, evidenziando come la trasparenza e l’autenticità siano pilastri fondamentali per la fiducia dei clienti. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla qualità e sull’etica nella filiera alimentare.

Ortaggi e verdure a chilometri zero, ma in realtà li acquistava da un grossista nel Lazio. Multa e denuncia per un'azienda agricola del Trasimeno. La vicenda è emersa nel corso dei controllo della filiera agroalimentare effettuati dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Passignano sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ortaggi e verdure a chilometri zero, ma li compra da un grossista nel Lazio: denunciato

In questa notizia si parla di: Ortaggi Verdure Chilometri Zero

Frutta e verdura a km zero ai turisti del campeggio - Il pilastro del Mercato di Campagna Amica al Camping Village di Cesenatico è rappresentato dagli agricoltori che fanno parte del circuito a chilometro zero di Coldiretti. Frutta e verdura di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Firenze, il chilometro zero sbarca in San Frediano - Firenze, 4 giugno 2025 – Il cibo contadino, autentico e di qualità, sano e a chilometro zero, rispettoso delle stagioni, delle persone e dell’ambiente, arriva a Porta San Frediano, a due passi da Pont ... Secondo msn.com

Dieta anti-smog con i prodotti della terra a chilometro zero - Gli ortaggi, oltre ad essere freschi e più ... da un lato i prodotti a chilometri zero, verdure e frutti puliti, acquistati dai coltivatori che partecipano al Mercato di Campagna Amica di ... nove.firenze.it scrive

Cosa sapere sulle verdure a Km 0