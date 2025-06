Orrore nel Napoletano | padre ucciso e nascosto in una cassapanca fermati i due figli

Un episodio agghiacciante scuote Quarto: due fratelli di 34 e 42 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso il padre, il 71enne rinvenuto nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa. Un mistero che ha sconvolto la comunità e che invita a riflettere sull'oscurità che può celarsi dietro le mura domestiche. La vicenda si infittisce, lasciando tutti con un senso di incredulità e sgomento.

QUARTO, 6 GIUGNO 2025 – Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso il padre, un uomo di 71 anni. Il cadavere è stato rinvenuto ieri sera in una cassapanca sulla terrazza dell’abitazione dei due indagati, nel centro di Quarto, alle spalle della Chiesa di Santa Maria, a pochi metri dalla sede del Comune. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla compagna della vittima, che non aveva più notizie dell’uomo dal 3 giugno. I Carabinieri della Tenenza di Quarto, in collaborazione con quelli della Compagnia di Pozzuoli e sotto il coordinamento della Procura di Napoli, hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento dei figli, dove è avvenuto il macabro ritrovamento. 🔗 Leggi su Primacampania.it