Orrore ad Ancona | drogato e stuprato a 17 anni indagato un ristoratore

Una notte di terrore ad Ancona scuote la comunità: un ragazzo di 17 anni, vittima di un grave abuso, ha accusato un ristoratore di aver subito violenze e percosse dopo essere rimasto solo dopo una serata in discoteca. L’indagine, ancora in corso, si concentra sulle circostanze dell’accaduto e sulle accuse rivolte all’indagato. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza dei giovani e sulla necessità di contrastare con fermezza ogni forma di abuso e violenza.

Ancona, 6 giugno 2025 – Rimane da solo dopo la discoteca, senza cellulare, e nel tentativo di trovare un telefono per contattare casa finisce in un ristorante dove il gestore avrebbe abusato di lui per tre volte. Prima gli avrebbe fatto bere dell’acqua, dove probabilmente era stata sciolta della droga, poi, una volta compromesso il suo stato vigile, sarebbero iniziate le violenze sessuali andate avanti per almeno un’ora. Vittima una trans minorenne di 17 anni, che con l’aiuto del padre ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. La notte di violenze risale a febbraio scorso, in un comune in provincia di Ancona e la Procura, con il pubblico ministero Andrea Magi, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale pluriaggravata perché commessa su un minorenne e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore ad Ancona: drogato e stuprato a 17 anni, indagato un ristoratore

In questa notizia si parla di: Ancona Anni Orrore Drogato

