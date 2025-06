Orrore a Quarto | Antonio Di Gennaro 72 anni ucciso e nascosto in una cassapanca sul terrazzo fermati i due figli

Una tranquilla giornata a Quarto si è trasformata in un incubo dopo il terribile omicidio di Antonio Di Gennaro, trovato senza vita in una cassapanca sul terrazzo della sua stessa casa. La comunità è sotto shock e le autorità lavorano senza sosta per fare luce su questo drammatico delitto che ha sconvolto tutti. Le indagini sono in pieno svolgimento e nuovi dettagli potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Quarto sotto choc per un delitto che sconvolge l’intera comunità. Antonio Di Gennaro, 72 anni, è stato ritrovato morto in una cassapanca sul terrazzo della casa dei suoi figli, nel cuore della cittadina dell’area nord di Napoli. L’uomo, che avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 30 luglio, sarebbe stato prima narcotizzato e poi soffocato. Un omicidio agghiacciante, su cui indagano i carabinieri della Tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli. A essere stati fermati sono i due figli della vittima, incensurati, rispettivamente di 34 e 42 anni, ritenuti i principali indiziati per il brutale assassinio del padre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Orrore a Quarto: Antonio Di Gennaro, 72 anni, ucciso e nascosto in una cassapanca sul terrazzo, fermati i due figli

In questa notizia si parla di: Quarto Anni Figli Antonio

Guadie di città compie 25 anni: "Un quarto di secolo per la sicurezza" - Il 16 maggio, i Guardie di Città festeggiano 25 anni di dedizione e servizio, un quarto di secolo dedicato alla sicurezza urbana.

Quarto, due fratelli di 34 e 42 anni fermati per l'omicidio del padre: il cadavere era nascosto in una cassapanca - C'è una lite per motivi economici alla base dell'omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, di Quarto, ucciso dai suoi due figli. Il corpo senza vita dell'anziano è ... Lo riporta msn.com

Antonio Di Gennaro trovato morto in una cassapanca, fermati i due figli: «Si rifiutava di consegnare loro la pensione della mamma» - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il ... Riporta msn.com

Antonio Di Gennaro ucciso dai due figli: «Era stimato da tutti». Alla compagna hanno detto che era fuggito con un'altra - Avrebbero ucciso il padre, addormentandolo con un sonnifero nel caffè e poi soffocandolo con un cuscino, perché si rifiutava di consegnargli ... Segnala msn.com

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA