Orientarsi in Città e Tutti in cucina traguardi raggiunti per gli studenti della sezione agraria del Borghese-Faranda di Patti

Scuola Borghese Faranda di Patti, un percorso di crescita e scoperta che apre nuovi orizzonti. Gli studenti della sezione agraria si sono cimentati in sfide emozionanti: orientarsi in città, esplorare cucine diverse e raggiungere traguardi importanti come il primo viaggio in treno e l'acquisto autonomo. Un cammino di autonomia e scoperta che li prepara a un futuro ricco di opportunità, dimostrando che con impegno e coraggio tutto è possibile.

Viaggiare sul treno per la prima volta, effettuare acquisti utilizzando il denaro in modo autonomo e responsabile, esplorare luoghi nuovi rispetto a quelli abituali sono solo alcune delle attività effettuate dai ragazzi speciali dell'istituto di istruzione superiore della sezione agraria del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Orientarsi in Città" e “Tutti in cucina”, traguardi raggiunti per gli studenti della sezione agraria del “Borghese-Faranda” di Patti

In questa notizia si parla di: Agraria Sezione Orientarsi Città

Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari - TG3 Rai Sassari