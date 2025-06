Orfano di una figlia Il dolore infinito di Gino | Ma posso aiutare le vittime di violenza

Gino Cecchettin, padre devastato dal dolore di aver perso la propria figlia Giulia, trasmette un messaggio potente di speranza e impegno. Con umiltà e coraggio, ha deciso di trasformare il suo dolore in azione, dedicandosi ad aiutare le vittime di violenza. La sua storia, raccontata nel libro "Cara Giulia", non è solo un ricordo, ma un grido di solidarietà che risuona forte nella comunità di Pistoia, invitando tutti a non rassegnarsi di fronte alle ingiustizie.

L’applauso lo precede ed è forte, scrosciante. Ma non è suo e lo dice subito: "Io questo battere di mani lo giro a Giulia. Io non sono nulla. Sono solo un padre che non si è rassegnato a che tutto finisse quel giorno lì, in quel modo lì". Gino Cecchettin, il padre rimasto ‘orfano’ della sua Giulia, è a Pistoia. E la città se n’è accorta. Tanto che la libreria Lo Spazio, dove è stato presentato il suo libro "Cara Giulia", è piena già da ore prima dell’arrivo di Gino. E non sbaglia Gino a dire che Giulia in realtà è la "figlia di tutti", lo prova il pienone di ieri: "Questo mi fa sentire orgoglioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orfano di una figlia. Il dolore infinito di Gino: "Ma posso aiutare le vittime di violenza"

In questa notizia si parla di: Gino Orfano Figlia Dolore

Orfano di una figlia. Il dolore infinito di Gino: "Ma posso aiutare le vittime di violenza" - La città ha accolto con calore il padre di Giulia Cecchettin e il suo libro "Serve pensare a un’alleanza e non a una sfida, a un percorso comune" . Da lanazione.it

Gino Cecchettin dopo l'interrogatorio di Turetta: "Dolore per gli ultimi istanti di mia figlia" - "Dolore. Tantissimo dolore, ascoltando il racconto gli ultimi momenti della vita di mia figlia", sono le prime parole di Gino Cecchettin all'uscita dall'aula del tribunale, dopo l'interrogatorio ... Lo riporta repubblica.it

Processo a Filippo Turetta, Gino Cecchettin: «Il dolore più grande? Sapere cosa ha attraversato mia figlia» - «Ho provato molto dolore e il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita». Sono le parole di Gino Cecchettin nella pausa dell ... Riporta vanityfair.it

Bambina Fa Spazio alla Nonna sull’Autobus e Dice Qualcosa che Commuove Tutti i Passeggeri