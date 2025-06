Ora si può adottare una rotonda il Comune va a caccia di nuovi sponsor

Ora si apre una nuova occasione di collaborazione tra pubblico e privato: il Comune di San Giovanni in Marignano ha avviato un progetto innovativo per valorizzare le rotatorie e le aree verdi della città. Attraverso contratti di sponsorizzazione, cittadini e aziende possono contribuire alla manutenzione e all’abbellimento di questi spazi pubblici, creando un ambiente più bello e vivibile per tutti. È stato pubblicato...

Il Comune di San Giovanni in Marignano avvia u'iniziativa di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotatorie stradali, piccole aree verdi e fioriere grazie a contratti di sponsorizzazione che vedranno la partnership tra soggetti pubblici e privati.

