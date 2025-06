Ora la Lebole è in buone mani Obiettivo? Far crescere la zona Sindaco | noi a fianco di Bertelli

Ora la Lebole è in buone mani, con l’obiettivo di rafforzare la zona e sostenere il sindaco. Noi siamo al fianco di Bertelli, mantenendo sempre il rispetto del bon ton istituzionale, perché "c’è un’operazione in corso e la riservatezza è d’obbligo". La notizia, ormai trapelata, ha acceso l’entusiasmo di Alessandro Ghinelli, che ha seguito ogni dettaglio del dossier Lebole con attenzione e dedizione, dimostrando un impegno personale che fa ben sperare.

Non va oltre i confini del bon ton istituzionale perchè "c’è un’operazione in corso e la riservatezza è d’obbligo". Prudenza. Tuttavia, visto che la notizia ormai è trapelata e in città non si parla d’altro, manifesta volentieri la sua "esplicita felicità". In filigrana, qualcosa di più: perchè il dossier Lebole, Alessandro Ghinelli l’ha studiato e ristudiato sulla scrivania di Palazzo Cavallo, seguendolo personalmente in ogni step. Difficile strappargli qualcosa nei mesi in cui si limitava a dire che la svolta per la Lebole era vicina. Anche quando, il Covid fermò tutto, e i progetti che allora cominciavano a prendere forma, rimasero chiusi nei cassetti dei potenziali compratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it