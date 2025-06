Ora è ufficiale | Gasperini è il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha finalmente annunciato il nuovo timoniere: Gian Piero Gasperini. Dopo settimane di attese e speculazioni, i giallorossi affidano le sorti della squadra al tecnico piemontese, noto per il suo stile di gioco innovativo e la capacità di valorizzare i giovani talenti. Un'era nuova sta per cominciare sotto la guida di Gasperini, che si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante nella storia romanista.

Roma, 6 giugno 2025 – Dopo indiscrezioni, rumors, ipotesi e speranze ora è ufficiale: la Roma ha scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Il club giallorosso annuncia l’ingaggio del tecnico piemontese, reduce dalla lunga avventura sulla panchina dell’Atalanta. Gasperini raccoglie il testimone lasciato da Claudio Ranieri, che dopo aver chiuso la carriera da allenatore con la conclusione della stagione 2024-2025 assume un ruolo dirigenziale nella Roma. “La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori” scrive il club giallorosso sul suo sito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

