Oppositori di Vannacci con metodi mafiosi chiesta archiviazione della querela a Valdegamberi

Dopo le accuse di metodi mafiosi avanzate contro Stefano Valdegamberi, il pubblico ministero di Verona ha richiesto l’archiviazione della querela presentata da Circolo Pink LGBT, Osservatorio Migranti, Infospazio 161 e Laboratorio Autogestito Paratodos. La decisione solleva nuovamente domande sulla trasparenza e la legalità nell’ambito politico. La vicenda si conclude con un passo importante verso chiarezza e giustizia, ma rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Il pm di Verona ha chiesto l'archiviazione del procedimento scaturito dalla querela presentata da Circolo Pink Lgbt, Osservatorio Migranti, Infospazio 161 e Laboratorio Autogestito Paratodos contro il consigliere regionale del Veneto Stefano Valdegamberi. La denuncia La denuncia era stata.

In questa notizia si parla di: Querela Archiviazione Valdegamberi Oppositori

