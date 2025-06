Operazione antidroga Altri quattro dal giudice

Una vasta operazione antidroga smantella un giro illecito tra Roma e Cingoli, con i quattro ultimi indagati che fanno scena muta davanti al giudice. L'inchiesta, battezzata Los Pollos Marche, ha rivelato un fiume di droga gestito tramite una chat Telegram, evidenziando un’organizzazione criminale ben strutturata. I dettagli emergono mentre si delineano i ruoli di chi ha contribuito a questa rete. La battaglia contro il traffico di stupefacenti entra ora nel vivo.

Fiumi di droga da Roma a Cingoli, fanno scena muta davanti al gip gli ultimi quattro indagati. Ieri altri interrogatori di garanzia per i giovani finiti nel mirino dei carabinieri nell’ operazione denominata Los Pollos Marche, dal nome della chat su Telegram usata come collegamento tra Roma e Cingoli per gestire il flusso di sostanze stupefacenti. Ieri davanti al gip Daniela Bellesi del tribunale di Macerata sono comparsi Nicola Maria Franzese, 21 anni, di Jesi, Andrea Veinca, 21 anni di Santa Maria Nuova, Anwar Turki, 27enne residente ad Appignano (per tutti e tre era stato disposto l’obbligo di dimora), e Festime Ceku, 23enne nata a Jesi e residente a Cingoli, alla quale era stato dato l’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operazione antidroga. Altri quattro dal giudice

