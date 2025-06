Operatrice Ama aggredita nel centro di raccolta

Un episodio sgradevole scuote il cuore della città: un’operatrice Ama è stata vittima di un’aggressione verbale nel centro di raccolta di via Casale Cerroncino, costretta a ricorrere alle cure mediche. Un gesto che evidenzia ancora una volta la necessità di rispetto e sicurezza sul lavoro. Ama condanna fermamente quanto accaduto e si impegna a tutelare i suoi dipendenti, ma questa vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di una convivenza civile.

Una violenta aggressione verbale si è verificata nel centro di raccolta per materiale ingombranti di via Casale Cerroncino. Vittima una dipendente Ama che si è dovuta recare al pronto soccorso. Un episodio avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 5 giugno.

