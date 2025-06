Opera sindaco-sceriffo Ettore Fusco scende in strada e mette in fuga i pusher

Un sindaco deciso come Ettore Fusco, sceso in strada con lo stile di Brumotti, sta facendo il giro dei social. Il suo intervento congiunto con la polizia locale a Opera ha acceso un dibattito: basta davvero un “sindaco-eroe” per combattere lo spaccio? La risposta, tra entusiasmo e speranza, si scrive proprio in queste azioni concrete che rimettono al centro la sicurezza dei cittadini.

Opera (Milano) – Basta un sindaco " alla Brumotti" per combattere lo spaccio? A Opera pare proprio di sì, almeno a giudicare dai social, dove in pochi minuti centinaia di cittadini - non solo operesi - hanato con entusiasmo il video dell'intervento congiunto della polizia locale e del neoeletto sindaco Ettore Fusco, impegnati in un'azione di contrasto allo spaccio nel bosco cittadino, noto punto di consumo e vendita di sostanze stupefacenti. La presenza del primo cittadino, accompagnato da alcuni agenti, non solo ha allontanato - almeno temporaneamente - i pusher, ma ha anche segnato simbolicamente l'occupazione dell'area da parte dell'amministrazione comunale, decisa a "querelare" chi continuerĂ a frequentarla per fini illeciti.

