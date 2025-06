OpenAI lancia la sua prima academy in India

OpenAI apre le porte all'India con la sua prima Academy, un’innovativa piattaforma dedicata a sviluppare competenze nel campo dell’intelligenza artificiale. Di fronte a una richiesta stimata di oltre un milione di professionisti specializzati entro il 2026, questa iniziativa promette di guidare la rivoluzione digitale nel paese, accelerando l’automazione e creando nuove opportunità. Un passo fondamentale verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa protagonista del progresso economico e sociale.

AGI - OpenAI ha inaugurato in India la sua Academy, una nuova piattaforma progettata per rafforzare l'educazione e le competenze nel campo dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa risponde alla previsione di una domanda superiore al milione di professionisti specializzati nell'AI entro il 2026, secondo quanto riportato dalle autorità indiane. L'avanzata dei sistemi intelligenti sta già rivoluzionando il mercato del lavoro locale: automazione di compiti ripetitivi, digitalizzazione accelerata, nuove figure professionali richieste dalle aziende e rischi crescenti per chi occupa ruoli tradizionali nelle industrie routinarie. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - OpenAI lancia la sua prima academy in India

